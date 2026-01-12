Juventus, Thuram: "Giusto parlare di scudetto, questa squadra deve puntare in alto"
Khephren Thuram, centrocampista francese della Juventus, è stato intervistato da DAZN al termine della sfida vinta per 5-0 sulla Cremonese: "Si vede da come giochiamo che siamo un gruppo molto unito, giochiamo a calcio e difendiamo bene. Spalletti ha ragione a parlare di scudetto, dobbiamo avere questo atteggiamento perché quando sei alla Juve devi sempre vincere".
