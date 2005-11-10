Milan, dal derby rilancio o crisi. Juve, Spalletti non può sbagliare

Nel corso del TMW News di oggi spazio a tutte le considerazioni sul pareggio tra Fiorentina e Atalanta di ieri ma soprattutto occhi puntati sul derby in programma domani sera a San Siro tra Milan e Inter. I rossoneri hanno l'obbligo di riscattarsi dopo il ko con il Bologna mentre la squadra di Chivu deve dare delle risposte anche sul piano del gioco dopo la vittoria con il Venezia. Ne parliamo co un collegamento Gianluca Presicci, ex difensore del Bologna e anche con Marco Ballotta, ex portiere di Lazio e Inter tra le altre. Occhi puntati naturalmente anche su Juventus-Napoli che si giocherà domenica sera allo Stadium. alle 20,45. Una partita delicatissima per i bianconeri e soprattutto per il futuro di Spalletti. Un altro ko rischierebbe davvero di spingerlo verso l'esonero.

La Lazio prova ad allungare

La squadra di Gattuso affronterà domenica alle 15 il Cagliari in un turno apparentemente alla portata. L'entusiasmo per i biancocelesti è alle stelle anche se in questi giorni ha provato a tenere i toni bassi aggiungendo che la classifica non va guardata altrimenti "ci viene il mal di testa". A proposito dei sardi va detto che sono reduci da ben tre sconfitte consecutive, quelle con Monza, Bologna e Roma.

Clicca sotto per guardare il TMW News