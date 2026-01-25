L'Inter mette la freccia e prova la prima vera fuga Scudetto. Quanto peserà l'Europa?

Il verdetto della ventiduesima giornata di Serie A, per quel che riguarda i primi posti della classifica, è uno solo: l'Inter è in fuga. O quantomeno ci sta provando seriamente. Nel turno di campionato dove il Napoli sfidava la Juventus all'Allianz Stadium e il Milan veniva ospitato dalla Roma all'Olimpico, i nerazzurri, che hanno avuto anche il vantaggio di giocare prima di tutti venerdì scorso contro il Pisa, hanno sfruttato l'occasione che gli ha messo di fronte il calendario e hanno guadagnato punti sulle prime dirette inseguitrici, tre agli azzurri di Conte e due ai rossoneri.

Adesso viene però il bello, però, perché, come detto dallo stesso Antonio Conte nel post partita della sfida persa 3-0 contro la Vecchia Signora, mancano ancora 16 partite alla fine del campionato e tutto potrà ancora succedere, con le coppe europee che avranno un peso specifico impossibile da non tenere in considerazione. La prossima settimana sarà quella dei verdetti sia in Champions che in Europa League ed evitare due partite in più a febbraio sarebbe fondamentale, anche se solo i giallorossi di Gasperini hanno questa cosa a portata di mano.

L'Europa peserà tanto, come dimostra anche il passo tenuto dal Milan in questa prima parte di campionato e se da una parte uscire dalle coppe è sempre una sconfitta, dall'altro potrebbe avere tanta importanza nella corsa Scudetto. La stessa corsa Scudetto che da stasera ha una squadra in fuga.