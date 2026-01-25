Spalletti vince la sfida degli ex: Conte naufraga nella 'sua' Torino, Juventus-Napoli 3-0

La sfida degli ex, Luciano Spalletti da una parte e Antonio Conte dall'altra, si tinge di bianconero. La Juventus rifila un tris al Napoli e vince nettamente lo scontro diretto per la corsa alla Champions League. Il 3-0 è un risultato pesante per quanto visto in campo, ma può rappresentare un punto di partenza importante per i bianconeri. David nel primo tempo, Yildiz e Kostic nell'ultimo quarto di partita valgono tre punti pesantissimi per la Vecchia Signora.

Avvio equilibrato

Il Napoli, in piena emergenza, con ben 9 indisponibili, approccia bene la partita, con personalità. Ma le occasioni migliori sono della Juventus. Prima una fiammata di Yildiz, poi un tiro-cross di Conceiçao che fa la barba al palo alla destra di Meret. E poco dopo, al 18', anche la traversa colpita da Thuram con un gran bel tiro a giro che finisce nel sette. Il Napoli risponde con un mancino di Vergara, su cui Di Gregorio è attento.

Segna David e c'è solo la Juve

A metà primo tempo arriva l'episodio che indirizza la partita: dopo una serie di batti e ribatti, Locatelli imbecca David in area e quest'ultimo, da vero '9', protegge alla grande il pallone e davanti a Meret non sbaglia. E' l'1-0 della Juventus, abbondantemente legittimato nei minuti successivi. Già, perché al 24', Conceiçao a tu per tu col portiere lo batte, ma sulla linea arriva Buongiorno che di fatto segna un gol salvando il Napoli. Nel finale di frazione la Juve cala, il Napoli torna a crescere e protesta per un contatto Hojlund-Bremer in area, ma per l'arbitro Mariani è tutto regolare. La prima frazione di gioco si chiude sull'1-0.

La Juventus cala, Conte fa esordire Giovane

A inizio secondo tempo la Juventus cala e il Napoli fa la partita. Certo, non crea chissà quali occasioni da gol, ma il predominio territoriale è tutto azzurro. Vergara, tra i più positivi, mette in difficoltà la retroguardia di Spalletti con le sue sgroppate. Hojlund ci prova, ma calcia sul fondo, ostacolato da Bremer. Al 70', poi, Conte fa esordire anche Giovane, acquistato ieri dall'Hellas Verona, subentrato a Elmas. Ma il brasiliano fa fatica a entrare in partita.

Yildiz-Kostic, doppio colpo Juve

Il Napoli è in partita, ma esce improvvisamente davanti a un episodio. Al 77' Juan Jesus sbaglia un passaggio in uscita e regala palla a Miretti, che imbecca immediatamente Yildiz in campo aperto: a tu per tu con Meret il turco non sbaglia e sigla il 2-0. E gli azzurri si spengono definitivamente. Così all'86' arriva anche il 3-0 bianconero: il subentrato Kostic sfrutta una chiusura così così di Buongiorno, ha spazio per lasciar partire il mancino e trafigge Meret all'angolino. Da questo momento parte la festa dello Stadium, tra sfottò per Conte e i napoletani e cori per i propri beniamini. Da questo 3-0 può partire un'altra stagione per la Vecchia Signora.