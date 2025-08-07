Ufficiale
L'Udinese guarda al futuro. Depositato il contratto del giovane talento bulgaro Popov
Un rinforzo per il futuro. L'Udinese guarda anche al domani e si assicura il giovane talento bulgaro Nikolay Popov. Classe 2009, trequartista del Ludogorets considerato tra i talenti più importanti in prospettiva del calcio bulgaro. Si lega all’Udinese che gioca d’anticipo come spesso accade quando si tratta di giovani talenti.
Popov, nazionale bulgaro Under 17, andrà a rinforzare le formazioni giovanili bianconere. In attesa di spiccare il volo tra i grandi. Il suo contratto, si apprende, è stato depositato in Lega Calcio. Arriva a titolo definitivo.
