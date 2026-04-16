Mission impossible per il Bologna, Italiano: "Ho chiesto Tom Cruise, ci proviamo". Emery non si fida

“Ho provato a chiedere al club Tom Cruise”. Vincenzo Italiano, tutto sommato, si presenta sorridente alla sfida che metterà, per la terza volta in stagione, il suo Bologna di fronte all’Aston Villa. Si riparte dal 3-1 maturato all’andata al Dall’Ara in favore degli inglesi: un risultato considerato ingiusto, rispetto alla prestazione, dal tecnico rossoblù, che ha rimarcato gli errori dei suoi e anche ribadito di essere volato a Birmingham per provare a strappare il pass verso la semifinale del ritorno dei quarti di finale di Europa League.

Oltre alla battuta sull’attore della saga di Mission Impossible, Italiano ha scherzato anche sulle indicazioni di Unai Emery: “Se lui dice attack attack attack, io risponderò defence defence defence”. L’allenatore rossoblù, che ha annunciato l’impiego di Ravaglia dal 1’ tra i pali, ha comunque individuato nella necessità di segnare il prima possibile un gol l’unica chiave per sperarci davvero: “Conosciamo questo avversario, che a inizio stagione era considerata la favorita per la vittoria dell’Europa League, e questo stadio, dove c’è un’atmosfera fantastica. Ma faremo di tutto per non rendere così piacevole la loro serata”.

Unai Emery, tecnico del club di Birmingham e specialista della seconda competizione UEFA (nessuno l’ha vinta tante volte quante lui), recupera Dibu Martinez e non si fida per nulla del Bologna: “Siamo nel ritorno di un quarto di finale… Sicuramente partiamo da un buon risultato, ma considerando la mia esperienza e visto che affrontiamo un allenatore che ha disputato 3 finali negli ultimi 3 anni il rispetto è massimo. Quando hanno giocato contro la Roma, in molti pensavano che i giallorossi fossero favoriti. Quindi il Bologna ha battuto una delle favorite. Il modo in cui competono, il modo in cui sono squadra, il modo in cui spingono in ogni partita… Tutto questo ci impone il massimo rispetto".