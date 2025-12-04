Florian Thauvin, primo in classifica con il Lens. Un addio inaspettato e remunerativo

"Nell’anno delle cessioni di Bijol e Lucca non eravamo preparati a perdere Thauvin, ma abbiamo riparato". Parola del direttore sportivo dell'Udinese Gianluca Nani, poiché il club aveva già escluso possibili addii del francese, inseguito da diverse società italiane come la Fiorentina. Poi, appunto, l'offerta del Lens.

Il punto di partenza

Thauvin doveva ripartire dopo anni di difficoltà. Perché era stato scelto dal Tigres, società messicana, come uno dei possibili uomini copertina per trainare il movimento verso il Mondiale che si aprirà fra qualche mese, anche con un discreto stipendio. Invece dopo pochi mesi ha deciso di salutare - di fatto consensualmente con il club - e, appunto, tornare in Europa, con l'Udinese che gli ha dato fiducia.

La cessione

Sembrava che i friulani non volessero cederlo, a ogni costo, ma la volontà del giocatore ha fatto la differenza. La voglia di tornare in Francia era probabilmente troppo forte per chi, anni fa, era il simbolo dell'Olympique Marsiglia. Otto milioni di euro che hanno rappresentato una plusvalenza secca, considerando che lo stesso Thauvin aveva firmato con l'Udinese a parametro zero.

Gli scenari di mercato

In questo momento è impossibile pensare a qualcosa di differente dal Lens, semplicemente perché i sangue e oro sono primi in classifica davanti al PSG e all'Olympique Marsiglia, appunto. A giugno poi si vedrà, sempre che non venga convocato per il Mondiale: sarebbe una sorpresa e, soprattutto, una rivincita otto anni dopo essere diventato Campione del Mondo.