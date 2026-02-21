Milan, il primo nome per l'attacco è Kean. Camarda può essere offerto alla Fiorentina
Il Milan si muove in anticipo per rinforzare l’attacco in vista dell’estate e nella lista dei desideri resta in primo piano Moise Kean. Come riferisce l'edizione odierna di Tuttosport, il centravanti della Fiorentina piace molto in via Aldo Rossi: i dirigenti rossoneri hanno già avviato i primi contatti con l’entourage guidato da Alessandro Lucci, ma l’operazione si annuncia complessa.
Dal 1° al 15 luglio sarà attiva una clausola rescissoria da 62 milioni di euro, cifra ritenuta elevata dal club milanista. Per questo si studia una formula alternativa: un’offerta tra i 30 e i 35 milioni più una contropartita tecnica. In questo senso potrebbe entrare in gioco Francesco Camarda, talento classe 2008 che intriga la dirigenza viola, oggi guidata dall’Head of Football Fabio Paratici. In caso di cessione di Kean, la Fiorentina dovrebbe infatti intervenire sul mercato per un nuovo attaccante.
Camarda, reduce da un infortunio alla spalla che lo terrà fermo fino ad aprile dopo l’esperienza al Lecce, è al centro di valutazioni anche sul suo futuro: nuovo prestito o addio a titolo definitivo. Il Milan, però, valuterebbe l’inserimento di un’opzione di riacquisto dal 2028. Kean, che conosce bene Massimiliano Allegri dai tempi della Juventus, resta il profilo preferito per guidare il nuovo corso offensivo rossonero. La partita è aperta e potrebbe decidersi sull’incastro giusto tra cash e giovani talenti.