L'ex Inter Satriano frena la corsa Champions del Villarreal: la situazione nella Liga
Il Getafe stende 2-1 il Villarreal grazie alle reti di Arambarri (al 41', su calcio di rigore) e dell'ex Inter Satriano (al 53'). Per il Villarreal gol di Mikautadze ad accorciare le distanze (al 76'). Pareggio per 2-2 fra Espanyol e Celta Vigo: il gol di Jutgla ha sbloccato il match al 38' per il Celta, pareggio di Kike al 66' e gol del momentaneo sorpasso da parte di Dolan all'86', in pieno recupero ecco la rete del pari di Borja Iglesias al 93'.
Fra poco è il turno del Siviglia nella Liga spagnola, che se la vedrà con l'Alaves. Poi sarà il turno del Real Madrid, che affronterà stasera la Real Sociedad.
Il programma della 24^ giornata in Liga.
Venerdì 13 febbraio:
Elche-Osasuna 0-0
Sabato 14 febbraio:
Espanyol-Celta Vigo 2-2
Getafe-Villarreal 2-1
Siviglia-Alaves
Real Madrid-Real Sociedad
Domenica 15 febbraio:
Real Oviedo-Athletic Club
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
Levante-Valencia
Maiorca-Betis
Lunedì 16 febbraio:
Girona-Barcellona
La classifica
1. Barcellona 58 (23)
2. Real Madrid 57 (23)
3. Atletico Madrid 45 (23)
4. Villarreal 45 (24)
5. Betis 39 (24)
6. Espanyol 34 (23)
7. Celta Vigo 34 (24)
8. Real Sociedad 31 (23)
9. Osasuna 30 (24)
10. Getafe 29 (24)
11. Ath. Bilbao 28 (23)
12. Girona 26 (23)
13. Siviglia 25 (23)
14. Alaves 25 (23)
15. Elche 25 (24)
16. Maiorca 24 (23)
17. Valencia 23 (23)
18. Vallecano 22 (22)
19. Levante 18 (22)
20. Oviedo 16 (22)