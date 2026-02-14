Cremonese, Nicola: "Il mercato ci ha dato una mano a livello numerico e di intraprendenza"

In conferenza stampa in vista della sfida di domani contro il Genoa, il tecnico della Cremonese Davide Nicola ha parlato anche delle condizioni della sua squadra con una considerazione anche sul mercato di gennaio da poco conclusosi:

Quali sono le condizioni del gruppo?

"Vandeputte si è aggregato al gruppo e quindi ci sarà, il mercato ci ha dato una mano sia a livello numerico che di intraprendenza. Abbiamo incontrato due grandi squadre dimostrando di crederci e ci siamo ulteriormente allenati per affrontare le ultime 14 partite. L’attenzione è riservata al prossimo impegno, la squadra è viva, motivata e sa che c’è una gara da affrontare con energia e attenzione pazzesca. Andiamo avanti e cerchiamo di produrre quel lavoro mentale che ci permette di raggiungere ciò che vogliamo".

Dopo la sfida di andata il Genoa ha svoltato il proprio campionato. Come vede gli avversari in questo momento?

"Le squadre in corsa per il nostro obiettivo sono quelle che ci si aspettava, c’è chi è più avanti e chi più indietro. Tutte le formazioni fanno punti quando riescono ad avere continuità, noi abbiamo fatto il nostro percorso e sappiamo che si apre una fase del campionato in cui servirà performare per ottenere ciò che vogliamo e mettersi in gioco con ancora più energia e convinzione insieme alla nostra gente. Il Genoa è una squadra consolidata, con un nome e una storia dietro: giocandosela con una squadra del genere i nostri ragazzi hanno dimostrato di avere fatto un grande lavoro sin qui e ora serve farne un altro".