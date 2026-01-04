Fiorentina, De Gea: "Soffro la contestazione. Se uno non vuole giocare se ne va"

David de Gea, portiere della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 1-0 contro la Cremonese e ha commentato così le sue ultime partite un po' sottotono: "È importante non prendere gol. Oggi abbiamo avuto fiducia, meritando i tre punti. Dobbiamo iniziare a fare più clean sheet. I miei errori sono normali, non conosco nessuno che non ne fa. Io faccio di tutto per dare una mano e parare ciò che posso".

Tra di voi vi siete detti che dovete lottare?

"Per me se uno non vuole giocare esce, se ne va, e ne entra un altro".

Come sta vivendo il momento di contestazione?

"È dura, io lo soffro perché sento il calcio e sento questa maglia e questa città. Mi sento uno di Firenze e per questo è ancor più dura. Nessuno si aspettava di stare in questa situazione e per questo servono punti, punti punti. La strada è lunga ma noi dobbiamo farlo per forza".

