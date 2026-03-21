La Juventus ritrova i clean sheet, Bremer: "Ma la difesa parte dagli attaccanti"
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Il difensore della Juventus, Gleison Bremer, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida dei bianconeri contro il Sassuolo. Di seguito le sue dichiarazioni.
Come va affrontato il Sassuolo?
"Una partita importante, oggi conta solo vincere. Cerchiamo di fare una bella partita e di far".
Recentemente avete ritrovato solidità difensiva.
"Sì, ma nella fase difensiva non sono solo i difensori che difendono o i centrocampisti, ma tutta la squadra, a partire dai centravanti, su questo abbiamo lavorato per tutta la settimana e oggi possiamo fare bene".
Credete nel quarto posto?
"Siamo la Juventus, dobbiamo cercare di vincere più partite possibile, senza pensare agli altri, per poi aspettare che qualcuno faccia qualche passo falso".
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