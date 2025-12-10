Bianconeri in Champions, Tuttosport apre: "Juve, avrai mica paura del Pafos"
TUTTO mercato WEB
In occasione della prima pagina odierna, Tuttosport sceglie il seguente come titolo principale: "Juve, avrai mica paura del Pafos". Stasera allo Stadium contro i ciprioti per rialzarsi subito. Spalletti: "A Napoli ho sbagliato io. Gioca Zhegrova". Morale a terra dopo il ko del Maradona, davanti Openda con David in panchina.
Spazio anche all'altra metà della città, con questo titolo: "Toro, così non ti salva nessuno". La peggior difesa, il surreale pasticcio del cambio, il gioco scadente, le colpe della società: stavolta il rischio di retrocessione è concreto per il Toro.
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Fabrizio Biasin Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Le più lette
1 Inter: l’imprevedibile gestione Chivu. Milan: Rabiot, l’uomo che non c’era. Juve: l’ombra azzurra su Spalletti. Napoli: la McLaren di Adl. E due parole su Milan-Como, i simulatori, Fabregas…
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile