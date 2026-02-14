Cambiaso si riscatta e trova il pareggio: Inter-Juventus è 1-1 al 26'

È durato appena nove minuti il vantaggio dell'Inter nel derby d'Italia, con la Juventus che ha trovato il pareggio con l'autore dell'autogol che aveva sbloccato la gara: Andrea Cambiaso. Azione dei bianconeri sviluppata sulla destra, cross di McKennie e sagra dell'errore a centro area, con David che non ha trovato la deviazione al volo, Bisseck che si è inspiegabilmente spostato lasciando scorrere il pallone e Luis Henrique, troppo statico, che si è fatto anticipare dal terzino della Juve. 1-1 dunque al 26'.