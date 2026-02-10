La ricetta di Italiano: "Dobbiamo combattere su ogni pallone e aumentare le occasioni create"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio, per i quarti di Coppa Italia: "Dobbiamo combattere su ogni pallone che può diventare favorevole, come nelle azioni del gol di Ordonez e dell’occasione di Orsolini: lì serve determinazione e presenza. A tutti chiedo letture da giocatori di alto livello, capacità di intuire il pericolo in anticipo.

Inoltre dobbiamo aumentare il numero di occasioni create: in questo momento è la cura principale. Sappiamo qual è la strada, quello che mi ha lasciato più perplesso è stato il grande dispendio di energie: stiamo faticando a recuperare tra una partita e l’altra. Il nostro focus resta sulla preparazione delle gare e sullo studio degli avversari".

Sui nuovi: "La Lazio è una squadra che sa interpretare bene le partite. Ha ottenuto un grande risultato contro una Juve in ottima condizione. Ci conosciamo bene, non ci sono segreti tra noi. Dovremo disputare una gara impeccabile per conquistare una semifinale che sarebbe storica".