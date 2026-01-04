TMW La Roma attende Raspadori e la Lazio prova ad approfittarne. È il primo nome per Sarri

Tra i protagonisti del calciomercato di gennaio trova un posto anche Giacomo Raspadori (25 anni), poco utilizzato nei suoi primi mesi di avventura all’Atletico Madrid e ambito da più di una squadra come rinforzo invernale per il proprio reparto d’attacco.

In particolare per Raspadori sembra esserci una sorta di Derby della Capitale in atto. Le voci che accostano l’attaccante ex Sassuolo e Napoli a un potenziale ritorno in Serie A con la maglia della Roma vanno avanti da settimane, ma i giallorossi ancora non sono riusciti del tutto ad affondare il colpo. L’intesa con l’Atletico Madrid è stata trovata per un trasferimento in prestito oneroso, a 2 milioni di euro, con obbligo di riscatto condizionato a 19, e adesso la Roma attende che sia lo stesso Raspadori a dare il proprio ok.

Chi sta provando ad approfittare di questo stallo tra Raspadori e la Roma sono i cugini della Lazio, che tentano lo scippo stracittadino. I biancocelesti hanno appena perso una pedina fondamentale del loro reparto offensivo come il ‘Taty’ Castellanos e il primo nome fatto da Sarri ai suoi dirigenti è proprio quello di Raspadori. Sul classe 2000 sembra avanti la Roma, ma non va esclusa affatto nemmeno la possibilità che decida di rimanere a Madrid per giocarsi le proprie carte con l’illustre maglia dell’Atletico.