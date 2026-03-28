La Roma deve fare cassa entro il 30 giugno: c'è un grande indiziato (e il nome per sostituirlo)

Le strategie della Roma per la prossima estate potrebbero ruotare attorno a un curioso incastro: la possibile uscita di Manu Koné e l’arrivo di Ismael Koné. Un passaggio di consegne che, oltre a motivazioni tecniche, nasce soprattutto da esigenze economiche legate al bilancio e al fair play finanziario.

Il club giallorosso sa di dover fare cassa entro il 30 giugno e guarda con attenzione al mercato in uscita. In questo scenario, stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, la posizione di Manu Koné torna centrale: il centrocampista francese piace da tempo all’Inter, già interessata la scorsa estate quando la trattativa sembrava ben avviata prima dello stop imposto da Claudio Ranieri. Ora, però, il discorso potrebbe riaprirsi, soprattutto davanti a un’offerta tra i 40 e i 50 milioni di euro. Una cifra che garantirebbe una plusvalenza significativa, considerando che il giocatore era stato acquistato per 18 milioni più bonus ed è attualmente a bilancio per circa 11. Un tesoretto che potrebbe essere reinvestito su Ismael Koné, profilo seguito con attenzione e ritenuto adatto al progetto tecnico.

Il Sassuolo valuta il suo centrocampista intorno ai 30 milioni, ma i buoni rapporti tra i club potrebbero favorire un’intesa su basi diverse, magari con una cifra più contenuta e bonus. Un’operazione che permetterebbe alla Roma di rinnovare il reparto senza perdere equilibrio, trasformando un’eventuale cessione pesante in un’opportunità di rilancio.