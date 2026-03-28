Olanda, Koopmeiners a sorpresa da esterno: "L'idea del CT era questa. Il 4-2-3-1 mi si addice"

Se c'è un aspetto che ha lasciato un po' a bocca aperta ieri nell'amichevole vinta dall'Olanda contro la Norvegia 2-1 è stata la scelta del CT Koeman di disporre Teun Koopmeiners come ala destra in una trequarti con Gakpo dall'altro lato e Reijnders alle spalle di Malen. Di norma il giocatore della Juventus si è fatto apprezzare ampiamente come centrocampista ai tempi dell'Atalanta, mutando come braccetto difensivo o mediano in maglia bianconera e sotto la guida di Spalletti.

Una scelta, di partire largo a destra, che ha sorpreso lo stesso Koop. Anche se Koeman si aspettava da lui compiti diversi: "L'idea era che partissi da finta ala destra per accentrarmi a centrocampo, agendo come una sorta di secondo trequartista", la spiegazione data ai microfoni di NOS. L'esperimento è riuscito bene, secondo il 28enne: "Il sistema con cui abbiamo giocato oggi mi si addice", ha dichiarato in merito al 4-2-3-1. "Se mi mettessero sulla linea laterale con il gesso sui tacchetti... ecco, quello non farebbe per me", la precisazione di Koopmeiners. "Ma quando c'è molta dinamica, posso essere prezioso".

Al termine della partita il commissario tecnico Ronald Koeman ha iniziato la sua disamina con una nota positiva: "A tratti è stata una buona partita contro una Norvegia forte, non bisogna dimenticarlo". E ha concluso: "È un po' tipico di noi olandesi pensare sempre che si debba vincere facilmente, ma la loro è una nazionale molto solida".