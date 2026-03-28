Esultanza incriminata e Bosnia: tra poco da Coverciano parla Federico Dimarco
13.05 - Ci sarà Federico Dimarco quest'oggi a Coverciano per la conferenza stampa a tre giorni dalla sfida contro la Bosnia ed Herzegovina, ultimo ostacolo che gli azzurri devono superare per staccare il pass per la Coppa del Mondo 2026. Il terzino della Nazionale direttamente dall'aula magna di Coverciano risponderà alle domande dei giornalisti presenti.
La lista dei convocati
Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma, (Manchester City), Alex Meret (Napoli);
Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);
Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);
Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).