Bologna, Freuler: "Abbiamo preso subito gol alla prima azione della Juventus"

Dopo la sconfitta contro la Juventus, il centrocampista del Bologna Remo Freuler ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Sicuramente non siamo partiti nel migliore modo, abbiamo preso subito gol sulla prima azione della Juventus. Poi abbiamo avuto un paio di occasioni però, non eravamo messi benissimo nel primo tempo, poi abbiamo aggiustato un po' il secondo tempo, però sicuramente non è stato il miglior Bologna stasera".

Cosa è cambiato rispetto alla scorsa stagione?

"Le solite domande che ci siamo chiesti anche noi, no? Perché c'è stato un periodo molto lungo a dicembre e gennaio che non siamo riusciti a fare il nostro calcio, che ultimamente tranne a Birmingham ultimamente siamo ritornati un po' il Bologna della scorsa stagione. Però stasera abbiamo avuto tante difficoltà nella fase difensiva e quello è stato un po' il problema.

Avete perso fiducia in voi stessi, non c'è più autostima, la squadra è impaurita, mentre la vostra forza era l'entusiasmo, la voglia di lottare, di sacrificarsi, aiutarvi?

"Non so se questo può essere un discorso giusto o sbagliato, non lo so. Certo, la fiducia, la testa nel calcio fa sempre tantissimo. Si è visto nel periodo di dicembre e gennaio abbiamo giocato veramente non un bel calcio, non abbiamo più provato a giocare da basso o non siamo più riusciti. Quello che ultimamente siamo ritornati un po', però stasera anche in qualche situazione non siamo riusciti. Quello che fa tanto è la testa e la testa che dobbiamo migliorare nelle ultime partite".