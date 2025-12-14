Kone gela San Siro: l'ex Inter Pinamonti libera il canadese, che porta avanti il Sassuolo
Strada subito in salita per il Milan nel lunch match contro il Sassuolo, che passa in vantaggio dopo 13 minuti: Matic serve al limite dell'area Pinamonti, che spalle alla porta fa una sponda per Kone. Ingresso in area del canadese, che va via a Gabbia e infila Maignan in uscita con un tocco delizioso portando così avanti i neroverdi.
