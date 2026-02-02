Doppio rinforzo per la Primavera del Cagliari. Tesserati Lesiewicz e Mawassa
In queste ultime ore del calciomercato di gennaio 2026 il Cagliari ha completato un doppio acquisto per la propria squadra Primavera, depositando nell'apposita sezione di Lega Serie A il contratto di trasferimento dei due ragazzi che vanno a rinforzare le giovanili degli isolani.
Doppio acquisto a titolo definitivo, quello operato dal Cagliari in data odierna. Per la porta ecco il polacco Mateusz Lesiewicz (17 anni), estremo difensore classe 2008 che i rossoblù hanno prelevato in patria dal Lechia Zielona Gora, compagine che milita nella terza divisione del paese.
Rinforza la difesa del Cagliari, invece, il franco-congolese Enoch Mawassa (17 anni), centrale di retroguardia classe 2008 che i sardi hanno acquisito dal Nantes, dove militava con la selezione Under 19. Il suo percorso in rossoblù comincerà dalla Primavera.
