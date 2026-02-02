Forgione: "Se quel petardo fosse arrivato dai napoletani, oggi saremmo su tutti i giornali"

Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto nel corso di "Napoli Talk" su Radio Tutto Napoli, commentando l'episodio del petardo tirato vicino ad Audero durante Cremonese-Inter. Queste le sue dichiarazioni in merito:

Episodio grave a Cremona, con il petardo che ha colpito Audero. Se fosse successo a Napoli, cosa sarebbe successo mediaticamente?

"Se fosse successo con la tifoseria napoletana, oggi saremmo su tutti i giornali nazionali. Invece qui si è provato a minimizzare. Ma questo è un fallimento totale delle istituzioni politiche e calcistiche. Si agisce solo con la repressione, non con la prevenzione. Così non si va da nessuna parte. Non possiamo continuare a vietare trasferte a tutti: Fiorentina, Roma, Lazio, Napoli, domani magari Inter. Tra poco chiudiamo gli stadi. È il segno che il sistema non funziona. E poi bisogna chiedersi: come è entrato quel petardo nello stadio? I controlli chi li fa? Io se porto una bottiglia nello zaino vengo fermato, e allora com’è possibile che entri un petardo?".

Si è parlato di responsabilità individuale e di gesto isolato per minimizzare. Ti convince questa lettura?

"No, perché poi è emerso che ci sono più soggetti coinvolti. Non è stato un solo tifoso. E mediaticamente si è cercato di raccontare quasi che il petardo si fosse acceso da solo. In tutte le tifoserie ci sono pseudo-tifosi violenti, ma poi si finisce sempre per colpire solo alcune piazze. Questo non aiuta lo spettacolo e non aiuta il calcio italiano all’estero".