Inter, Lautaro: "Il nostro piano gara uscito alla grande, Thuram meritava questo gol"

Gol e assist per Lautaro Martinez a San Siro in Inter-Bologna, ai microfoni di DAZN ha parlato così il capitano nerazzurro dopo la vittoria: "Oggi avevamo preparato un piano gara che è uscito alla grande, li abbiamo messi subito in difficoltà e sono arrivati gol e occasioni. Sono contento, abbiamo preso tre punti che sono importanti sempre. L'importante è vincere, è quello che conta e vado a casa contento".

Thuram ha esultato tantissimo.

"Sono contento perché se lo merita, tutti danno il meglio. Sono contento anche per Zielinski che ha lavorato tanto per essere in forma".