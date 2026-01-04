Inter, Lautaro: "Il nostro piano gara uscito alla grande, Thuram meritava questo gol"
TUTTO mercato WEB
Gol e assist per Lautaro Martinez a San Siro in Inter-Bologna, ai microfoni di DAZN ha parlato così il capitano nerazzurro dopo la vittoria: "Oggi avevamo preparato un piano gara che è uscito alla grande, li abbiamo messi subito in difficoltà e sono arrivati gol e occasioni. Sono contento, abbiamo preso tre punti che sono importanti sempre. L'importante è vincere, è quello che conta e vado a casa contento".
Thuram ha esultato tantissimo.
"Sono contento perché se lo merita, tutti danno il meglio. Sono contento anche per Zielinski che ha lavorato tanto per essere in forma".
Altre notizie Serie A
Stramaccioni sull'Inter: "Il miglior Lautaro di sempre, Zielinski nuovo acquisto. Livello altissimo"
Editoriale di Luca Calamai Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Le più lette
1 Juve disastro attacco: David e Openda da vendere subito e Vlahovic andrà via a giugno a zero. Dea schiaffo al Gasp. Raspadori non basta alla Roma. Tre motivi per cui il Milan può vincere lo scudetto
Ora in radio
Primo piano
Asllani guarda il Torino vincere a Verona. Possibile interruzione del prestito con l'Inter, il punto
Serie A
Stramaccioni sull'Inter: "Il miglior Lautaro di sempre, Zielinski nuovo acquisto. Livello altissimo"
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia