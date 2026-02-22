Lo scatto: Lautaro fa terapie, ma gli occhi sono sullo smartphone per seguire l'Inter

L'Inter va, anche senza Lautaro Martinez. Il quale, seppur da distante, non si dimentica di certo di seguire la sua squadra. Ieri sera la squadra di Cristian Chivu ha avuto la meglio per 2-0 sul Lecce, allo stadio Via del Mare. Con un inedito assoluto: per la prima volta in questa stagione l'attaccante argentino non ha marcato visita né da titolare, né da subentrato.

Il Toro si è infatti infortunato nel corso della gara persa dai nerazzurri nell'ultimo turno di Champions League contro il Bodo Glimt: gli esami di rito hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra per lui. Chivu aveva parlato, a fine gara, delle sue cattive sensazioni e del fatto che possa rimanere fuori per diverse settimane.

Intanto assieme alla sua famiglia si è recato in Spagna e da qui spunta uno scatto diffuso dalla moglie. Nella foto pubblicata su Instagram si vede Lautaro Martinez mentre effettua delle terapie per il problema riportato, ma al contempo gli occhi sono fissi sullo smartphone, dove si vedono scorrere le immagini della partita che l'Inter stava giocando con il Lecce. I tempi di recupero sono ancora incerti: l'Inter probabilmente non vorrà forzare assolutamente la mano per non rischiare ricadute, dunque la sua presenza appare incerta anche in vista del derby con il Milan dell'8 marzo.