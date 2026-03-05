Lautaro: "Vincere il Mondiale è la cosa più importante nel calcio. Sogno la Champions"

Lunghissimo faccia a faccia virtuale con i tifosi per Lautaro Martinez, che ha parlato tramite una chat organizzata da theresidency.io con i suoi fan e ha risposto a molte domande. L'attaccante dell'Inter ha espresso chiaramente la sua idea sul peso che ha avuto vincere il Mondiale: "È la cosa più importante nel calcio. Il sogno che voglio realizzare invece è conquistare la Champions League".

Lautaro Martinez poi è tornato anche sul traguardo che ha raggiunto grazie ai suoi gol, che lo hanno issato al terzo posto della classifica all-time dei marcatori nerazzurri: "Mai avrei immaginato di arrivarci! Però con lavoro e sacrificio tutto si raggiunge. L'Inter è passione. Indossare la fascia al braccio per la prima volta è stata un'emozione inspiegabile, come ogni gol che segno a San Siro".

Spazio pure per il pubblico, che a ogni partita lo osanna e esalta il classe '97, indipendentemente da quale sia il livello della sua prestazione: "Io mi sento orgoglioso per questo. Dal primo giorno mi sono sentito subito amato dalla gente. Sono stati tanti i momenti difficili che ho dovuto affrontare, forse più personali che calcistici, nonostante la lesione del quinto metatarso ai tempi del Racing e quella della caviglia al Mondiale vinto".