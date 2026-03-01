Spalletti a Roma senza Locatelli: dubbio Boga-David in attacco

La Juventus, ieri, si è allenata in mattinata alla Continassa e stamani i bianconeri partiranno per Roma. Per Spalletti ci sono buone notizie, visto che Bremer sabato si è allenato regolarmente. Chi invece non salirà sul volo che porterà la Juventus a Roma è Manuel Locatelli, che sarà squalificato. Prima del match di oggi, ha parlato Pierre Kalulu che in conferenza stampa ha spiegato come il gruppo ha vissuto i gironi successivi all’eliminazione dalla Champions League contro il Galatasaray: “Vero che è stata una settimana importante per noi, penso che dopo la partita di mercoledì il sentimento è un mix. Sei dispiaciuto per il risultato, poi con un po’ più di riflessione, rivedi le azioni e sei comunque orgoglioso di cosa abbiamo fatto vedere in campo… in questi giorni il sentimento era un mix”. Adesso, però, la Juventus deve lasciarsi alle spalle quanto fatto in Champions per pensare al match contro la Roma.

Kalulu torna sull’episodio con Bastoni.

Dopo 15 giornate abbondanti tiene ancora banco quanto accaduto a San Siro tra Kalulu e Bastoni. Il difensore della Juventus, in conferenza, ha spiegato di non aver ricevuto né un messaggio né una chiamata dal giocatore dell’Inter: “Tutte le regole che possono aiutare il calcio sono sempre d’accordo con loro. Purtroppo io sono stato il protagonista di questo cambiamento e vediamo come attueranno questo sul campo. Bastoni? Noi non ci siamo sentiti”. Kalulu ha poi parlato delle fatiche che potrebbe sentire la squadra dopo i tempi supplementari contro il Galatasaray: “È vero quando sei in meno ti sforzi in più per la squadra anche se è uno sforzo mentale. Noi siamo preparati per questi eventi e si riparte sempre da zero. Noi siamo pronti a dare il massimo e siamo in tanti pronti a dare il massimo. Io non penso a questo anzi vogliamo dare il massimo e andrà bene”. Infine, il numero 15 bianconero ha detto la sua in merito a un possibile rinnovo di Spalletti con la Juventus: “Questa è una tematica della società e non posso parlarne. Posso parlare per tutta la squadra perchè noi ci sentiamo bene e ci piace il nostro modo di giocare. Siamo felici ma non dipende da me”.

Qualche dubbio per Spalletti.

La Juventus per la sfida contro la Roma potrebbe proporre diverse novità di formazione e qualche scelta obbligata. L’idea tattica di Luciano Spalletti è quella di presentare una squadra equilibrata, capace di gestire i ritmi e colpire negli spazi. Il tecnico toscano starebbe valutando un assetto offensivo ma allo stesso tempo attento alla fase difensiva. Tra i pali dovrebbe essere confermato Perin. Davanti a lui si profila una linea difensiva con Kalulu sulla destra, Bremer e Kelly al centro, con Cambiaso che tornerà sulla sinistra. A centrocampo pesa l’assenza di Manuel Locatelli, squalificato. Al suo posto ci sarà Koopmeiners che agirà al fianco Thuram, formando un tandem che garantisce fisicità e qualità. L’olandese arriva da un periodo positivo e potrebbe essere determinante anche contro i giallorossi. Sulla trequarti sembrano esserci meno dubbi: Conceicao e McKennie rappresentano due certezze per intensità e dinamismo. Resta invece aperto il ballottaggio per le altre maglie offensive. Yildiz è l’uomo fondamentale della Juventus, ma le fatiche europee potrebbero incidere sulle scelte finali. Anche Boga si candida per una maglia dal primo minuto. Se dovesse giocare l’ivoriano, Yildiz agirebbe come falso nueve con David in panchina. Qualora a riposare fosse invece il turco, il canadese guiderebbe l’attacco bianconero.