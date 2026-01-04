Lazio, altro infortunio muscolare: si ferma Patric per un problema al polpaccio

A poche ore dalla sfida che la Lazio affronterà oggi, domenica 4 gennaio, alle 12.30 contro il Napoli, arriva una brutta notizia per il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri.

Come riporta La Gazzetta dello Sport infatti nella rifinitura in vista della gara contro gli azzurri è arrivatto l'ennesimo infortunio muscolare (il 14° della stagione) per i biancocelesti. A fermarsi stavolta è Patric, che si è dovuto fermare per un problema a un polpaccio.

Da valutare le sue condizioni, ma secondo il quotidiano è molto probabile che si tratti di stiramento: solo gli esami strumentali che verranno effettuati nella giornata di lunedì potranno chiarire l'entità precisa del suo infortunio.

Continuano invece ad arrivare buoni segnali da Nicolò Rovella che è tornato tra i convocati dopo tre mesi e mezzo di stop dovuti alla pubalgia. Il centrocampista non è ancora in grado di giocare probabilmente, ma intanto può tornare con il resto del gruppo, almeno in panchina, a vivere una partita da vicino.