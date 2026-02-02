Lazio, anche Vecino dirà addio ai biancocelesti: l'uruguaiano a un passo dal Celta Vigo

Il futuro di Matias Vecino non sarà in Italia. Secondo quanto riportato da Sky Sport il centrocampista è infatti vicinissimo al passaggio al Celta Vigo, per quella che sarà l'ennesima cessione della Lazio in questa sessione di mercato.

L'ex Inter in questa stagione stava trovando poco spazio, nonostante l'emergenza a centrocampo della Lazio, e quando si è presentata l'occasione dell'attuale settima in classifica nella Liga ha colto la palla al balzo per provare a mettersi in mostra nel campionato spagnolo.