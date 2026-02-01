TMW
Lazio, sondaggio del Celta Vigo per Vecino: gli spagnoli sono a caccia di un centrocampista
Sondaggio del Celta Vigo per Matias Vecino della Lazio. Il centrocampista uruguaiano, in scadenza di contratto a giugno con opzione per un’ulteriore stagione, è finito nel mirino del club della Liga nelle ultime ore. I contatti tra le parti sono già stati avviati e dalla società di Lotito non è arrivata una chiusura.
In questa stagione il classe '91 ha collezionato finora 14 presenze e 2 assist, con 657 minuti giocati tra le fila dei biancocelesti. Il suo futuro a stretto giro potrebbe essere in Spagna.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
