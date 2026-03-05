Bologna, oltre 18mila spettatori per il derby di Europa League. Obiettivo sold out

Cresce l'attesa per il derby italiano di Europa League: sono già oltre 18mila gli spettatori sicuri di esserci per l'andata di Europa League al Dall'Ara, scrive il Corriere dello Sport: a una settimana esatta dal fischio d'inizio, lo stadio bolognese si prepara a vestire l'abito delle grandi occasioni.

Partita la vendita libera: obiettivo sold out per il derby di Europa League

Esaurita la curva Bulgarelli, anche la curva San Luca andrà presto verso lo stesso destino: da ieri a pranzo è partita anche la vendita libera, l'obiettivo della società è riempire lo stadio in ogni ordine di posto. Per il momento non ci sono stati sold out in Europa League al Dall'Ara (nell'ultima col Brann si era arrivati poco oltre i 20mila, ndr) ma questi numeri a una settimana dal fischio d'inizio vogliono dire una sola cosa, e cioè che, se tutto esaurito non sarà nel complesso, ci si andrà comunque molto vicino.

L'ultimo sold out del Bologna allo Stadio Renato Dall'Ara risale al 9 novembre 2025, per la partita Bologna-Napoli in Serie A (risultato 2-1 per i rossoblù o simile, con il Dall'Ara completamente esaurito).