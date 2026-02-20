Lazio, cercasi gol in trasferta: solo 8 reti lontano dall'Olimpico

Un dato che certifica quelle che sono le enormi difficoltà in zona gol della Lazio in questa stagione. I biancocelesti in Serie A hanno realizzato appena otto reti lontano dall'Olimpico, due delle quali sono autogol di Solet contro l'Udinese e Nellson contro il Verona. Un dato ancor più preoccupante se si considera che cinque di questi otto gol sono arrivati in due partite contro Juventus e Genoa. In ben sette partite su dodici giocate in trasferta la Lazio di Maurizio Sarri non ha trovato la rete, e visto che le prossime due partite si giocheranno lontano da Roma è importante dare continuità a quanto visto e fatto con la Juve. Due reti e almeno altrettanti enormi occasioni da gol non sfruttate per concretizzare quella che sarebbe stata forse la vittoria più prestigiosa della stagione.

Lazio, le possibili idee per trovare gol in trasferta

Difficilmente Maurizio Sarri potrà inventarsi grandi soluzioni, intanto riabbraccia Mattia Zaccagni che viaggia verso la convocazione. Il capitano si è allenato in gruppo negli ultimi due giorni, non verrà rischiato dal primo minuto ma potrà entrare a gara in corso. Sulla sinistra c'è la tentazione Przyborek, ma al momento è Noslin a rimanere in vantaggio. Dovrebbe arrivare la conferma per Gustav Isaksen, reduce dal gol a Torino con la Juve e pronto a una maglia da titolare sulla corsia di destra. Al centro dell'attacco ancora una chance per Daniel Maldini, che deve però migliorare in zona gol. Solo due tiri verso lo specchio della porta nelle cinque partite da titolare giocate in maglia biancoceleste, entrambi sugli sviluppi di calcio piazzato. Troppo poco per chi in questo momento ha sulle spalle il peso dell'attacco della Lazio.