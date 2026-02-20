La mossa per salvare i biancocelesti, Il Messaggero: "Sarri alla squadra: 'Noi contro tutti'"
"Sarri alla squadra: 'Noi contro tutti'" scrive quest'oggi Il Messaggero in edicola soffermandosi sul momento della Lazio. tecnico biancoceleste prova a isolare i giocatori dallo scontro aperto fra i tifosi e la società e a fargli ritrovare le motivazioni per salvare la complicata stagione della Lazio.
Non c’è pace né una tregua intorno alla Lazio. Avanti contro tutti e tutto. Sarri mette la corazza, protegge la squadra, fa di nuovo quadrato: "Siamo solo noi, combattiamo in campo ed estraniamoci da ciò che accade all'esterno", il concetto ripetuto dal tecnico nelle ultime ore a Formello, che in realtà è ormai un leit motiv da luglio scorso.
