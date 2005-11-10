La Lazio chiede un rigore con il Cagliari, Marelli: "Frattesi già in caduta, giusto non darlo"
Daniele Najjar
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Qualche protesta fra le fila della Lazio all'indirizzo dell'arbitro Colombo, nel corso della sfida contro il Cagliari allo stadio Olimpico: sul finire del primo tempo e in seguito a un'imbucata di Isaksen, Frattesi va a contatto con Fazzini e cade in area. Colombo fa proseguire, l'ex centrocampista dell'Inter sembra incredulo per il mancato penalty.
L'ex arbitro Luca Marelli si dice d'accordo sulla decisione di Colombo e anche per il mancato intervento del VAR: "Sono decisioni di campo, qui c'è veramente poco, con Frattesi che aveva già perso l'equilibrio nel contatto con Fazzini e sembrava già in caduta. Contatto sul piede, ma veramente poco, sono d'accordo con la scelta di Colombo e sul non intervento del VAR".