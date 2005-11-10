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Lazio, tra poco la conferenza stampa di Gennaro GattusoLive TMW
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Lorenzo Beccarisi
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Oggi alle 16:55Serie A
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21.11.2026 16:55Serie A
La Lazio di Gennaro Gattuso trova la decima vittoria stagionale battendo 3-0 il Lecce grazie alla doppietta di Noslin e la rete di Frattesi
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16.55 - La Lazio ottiene la decima vittoria nelle prime dodici giornate battendo 3-0 il Lecce di Eusebio Di Francesco. Decidono la doppietta di Noslin e il quinto gol in questo campionato di Davide Frattesi. Tra pochi minuti il tecnico della Lazio Gennaro Gattuso interverrà dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.
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