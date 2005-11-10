Al netto della bruciante sconfitta maturata ieri contro il Cesena nell'anticipo della 12ª giornata del campionato di Serie B, l'Hellas Verona sta guardando anche all'extra campo, per farsi trovare pronto in vista del mercato di gennaio. E rumors arrivano per quel che riguarda il centrocampo, con il sito calciohellas.it che parla dell'interessamento del club per il classe 2002 William Milovanovic, ora al GIAS ma probabilmente prossimo a lasciare la Svezia: il calciatore è per altro in scadenza a dicembre 2027.

Il club non si sta affatto mostrando ostile a una possibile partenza di Milovanovic, che non piace però solo al Verona: il giocatore è attenzionato anche da Legia Varsavia, Aris Salonicco, Oxford United e Fortuna Sittard. Tutto starà probabilmente in chi sarà disposto a sborsare una cifra che va dagli 800mila euro ai 1.3 milioni.