Serie B, risultati della 12ª giornata: Samp con continuità, il Modena vince e tallona il Palermo
Claudia Marrone
La sosta - la seconda della stagione - è ormai archiviata, e nella serata di ieri si è alzato il sipario sulla 12ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che riprende dunque il suo normale corso. Suddetto turno, si concluderà poi come di consueto nel pomeriggio di domani.
Alle 15.00, però, si sono accesi i riflettori sul sabato cadetto, che ha mandato in archivio i primi cinque match di giornata. Ripresa di gara propizia per il Modena, che batte sul doppio vantaggio la Juve Stabia, mentre a Carrarese e Sampdoria, per imporsi rispettivamente su Virtus Entella e Benevento, bastano i primi tempi. Che basta poi al SudTirol per archiviare la pratica Cremonese. Arriva invece la reazione del Vicenza, che dopo aver visto l'Ascoli passare in vantaggio centra il pareggio.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE B - 12ª GIORNATA
Già giocate
Hellas Verona-Cesena 0-2
6' Francesconi, 65' [rig.] Shpendi
Ascoli-Vicenza 2-2
9' Cuomo (V), 23' Bolsius (A), 64' Brunori (A), 82' Morra (V)
Carrarese-Virtus Entella 1-0
43' Rubino
Modena-Juve Stabia 2-0
69' Ambrosino, 76' Bozhanaj
Sampdoria-Benevento 3-1
10' Tutino (S), 15' Sernicola (B), 22' Insigne (S), 34' Mezzotero (S)
SudTirol-Cremonese 1-0
13' Stivanello
Sabato 21 novembre
Ore 17.15 - Catanzaro-Palermo
Ore 19.30 - Empoli-Pisa
Domenica 22 novembre
Ore 15.00 - Avellino-Mantova
Ore 17.15 - Arezzo-Padova
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 27*
Modena 26
Ascoli 21
Mantova 19*
Sudtirol 18
Cesena 18
Avellino 16*
Hellas Verona 16
Pisa 16*
Benevento 16
Cremonese 15
Padova 15*
Sampdoria 14
Carrarese 13
Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)
Arezzo 11*
Virtus Entella 10
Vicenza 10
Empoli 9*
Catanzaro 6*
* una gara in meno