La sosta - la seconda della stagione - è ormai archiviata, e nella serata di ieri si è alzato il sipario sulla 12ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che riprende dunque il suo normale corso. Suddetto turno, si concluderà poi come di consueto nel pomeriggio di domani.

Alle 15.00, però, si sono accesi i riflettori sul sabato cadetto, che ha mandato in archivio i primi cinque match di giornata. Ripresa di gara propizia per il Modena, che batte sul doppio vantaggio la Juve Stabia, mentre a Carrarese e Sampdoria, per imporsi rispettivamente su Virtus Entella e Benevento, bastano i primi tempi. Che basta poi al SudTirol per archiviare la pratica Cremonese. Arriva invece la reazione del Vicenza, che dopo aver visto l'Ascoli passare in vantaggio centra il pareggio.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE B - 12ª GIORNATA

Già giocate

Hellas Verona-Cesena 0-2

6' Francesconi, 65' [rig.] Shpendi

Ascoli-Vicenza 2-2

9' Cuomo (V), 23' Bolsius (A), 64' Brunori (A), 82' Morra (V)

Carrarese-Virtus Entella 1-0

43' Rubino

Modena-Juve Stabia 2-0

69' Ambrosino, 76' Bozhanaj

Sampdoria-Benevento 3-1

10' Tutino (S), 15' Sernicola (B), 22' Insigne (S), 34' Mezzotero (S)

SudTirol-Cremonese 1-0

13' Stivanello

Sabato 21 novembre

Ore 17.15 - Catanzaro-Palermo

Ore 19.30 - Empoli-Pisa

Domenica 22 novembre

Ore 15.00 - Avellino-Mantova

Ore 17.15 - Arezzo-Padova

SERIE B, CLASSIFICA

Palermo 27*

Modena 26

Ascoli 21

Mantova 19*

Sudtirol 18

Cesena 18

Avellino 16*

Hellas Verona 16

Pisa 16*

Benevento 16

Cremonese 15

Padova 15*

Sampdoria 14

Carrarese 13

Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)

Arezzo 11*

Virtus Entella 10

Vicenza 10

Empoli 9*

Catanzaro 6*

* una gara in meno