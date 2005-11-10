Un gol per tempo, prima Ramon e poi Da Cunha a disinnescare la trappola tesa dal Cagliari di Pisacane: il Como trova una vittoria di sostanza (2-0), sano cinismo e volontà assoluta di ritrovare la vittoria e i tre punti. Alle spalle la brutta sconfitta con l'Inter, il quarto posto - almeno per il momento - è realtà, in attesa del Milan.

Ramon sfonda la porta

Una partita contratta, scorbutica, costellata di duelli fisici e intensità in mezzo al campo con tanti gli chiusi egregiamente dal Cagliari per impedire scampagnate centrali del Como. Trascorsi 13 minuti la prima occasione per sbloccare la partita da parte dei lariani con Kaiki a rientrare sul destro e calciare fuori da posizione favorevole. Squillo dei sardi con un traversone impeccabile di Grandu a sfiorare la deviazione di testa di Maldini per questione di centimetri, che si ripropone pericolosamente sulla fascia sinistra per saltare prima Couto e poi Ramon per portarsi a tu per tu con Butez. Fallita la battuta in porta e la chance di segnare, come la grande legge del calcio a farsi valere: gol sbagliato, gol realizzato dall’altra parte. E infatti da uno scambio intelligente e con i sincronismi giusti tra Ricci e Couto, il traversone del brasiliano si è trasformato nell’1-0 dell’ariete Jacobo Ramon, salito all’ultimo piano per schiacciare la rete del vantaggio al 24’. Un Daniel Maldini scatenato in uno contro uno per poco non trovava la rete del pari, seppur con una conclusione masticata a lato. Il Cagliari non ha mai ricavato l'azione giusta per firmare la rete dell'1-1, costretto ad andare a riposo in svantaggio.

Da Cunha la chiude, peccato Douvikas. Il Cagliari non c'è più

Al rientro dagli spogliatoi e con l’infortunio di Michel Adopo, il Cagliari ha perso un po’ di solidità ed equilibrio lì in mezzo. Anche a causa di questa perdita la formazione di Pisacane ha concesso un’avanzata dolorosa a Couto, che con una pennellata dentro l’area ha trovato impeccabilmente Da Cunha per il tuffo di testa del 2-0 del Como. Tutto favorevole ai padroni di casa, Fabregas ha approfittato del momento per sostituire Liberali e Milla per inserire Nico Paz e Perrone anche in ottica rotazioni per il turno settimanale di Champions League. L’allenatore rossoblù ha cercato di invertire il trend negativo con Trepy al posto di Grandu, ma la partita era già scivolata inevitabilmente sul piano del tavolo a tinte biancoblù. Un paio di conclusioni radenti di un neo entrato Lahdo da applausi, più una traversa clamorosa di Douvikas nel finale di gara hanno evitato al Cagliari il terzo gol: Fabregas e i suoi ragazzi chiudono i conti 2-0 e tornano a vincere, intascandosi tre punti pesantissimi per il quarto posto con 26 punti in 12 partite. Pisacane invece si blocca al nono posto a 16 punti, dopo un buon primo tempo dei suoi.