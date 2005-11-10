La Serie C torna protagonista con un sabato ricco di appuntamenti per la 15ª giornata di campionato. Dopo gli anticipi del venerdì, con il successo del Trento sul Cittadella nel Girone A (1-0, decide Maffei) e il pareggio per 2-2 tra Casertana e Salernitana nel Girone C, domani sono in programma dodici partite, distribuite sui tre raggruppamenti.

Nel Girone A riflettori su Treviso-Pergolettese, Folgore Caratese-Arzignano e Giana Erminio-Juventus Next Gen, con la lotta al vertice che vede Trento, Cittadella e Union Brescia racchiuse in due punti.

Nel Girone B spiccano Pineto-Pescara e Campobasso-Vis Pesaro, mentre nel Girone C la capolista Potenza sarà impegnata sul campo dell'Inter U23.

Grande attesa anche per il derby calabrese tra Crotone e Cosenza, con i pitagorici chiamati a una difficile rincorsa salvezza e i rossoblù alla ricerca di punti per risalire la classifica.

SERIE C - 15ª GIORNATA

GIRONE A

Trento-Cittadella 1-0

29' Maffei

Sabato 21 novembre

Ore 14.30 - Treviso-Pergolettese

Ore 17.30 - Folgore Caratese-Arzignano Valchiampo

Ore 17.30 - Giana Erminio-Juventus Next Gen

Domenica 22 novembre

Ore 12.30 - Pro Vercelli-Novara

Ore 12.30 - Union Brescia-Renate

Ore 14.30 - Alcione Milano-Ospitaletto

Ore 17.30 - Desenzano-Albinoleffe

Ore 17.30 - Dolomiti Bellunesi-Carpi

Lunedì 23 novembre

Ore 20.30 - Lecco-Lumezzane (diretta RaiSport)

Classifica: Trento 33*, Cittadella 32, Union Brescia 31, Ospitaletto 25, Arzignano Valchiampo 25, Treviso 22, Lecco 21, Alcione 18, Pergolettese 18, AlbinoLeffe 17, Pro Vercelli 17, Lumezzane 16, Juventus Next Gen 14, Novara 14, Carpi 14, Desenzano 14, Giana Erminio 13, Renate 12, Dolomiti Bellunesi 10, Folgore Caratese 9

* una gara in più

GIRONE C

Casertana-Salernitana 2-2

38' aut. Kontek, 71' Di Tacchio (C), 83' Villa (S), 90+4' Vezzoni (C)

Sabato 21 novembre

Ore 14.30 - Audace Cerignola-Barletta

Ore 14.30 - Inter U23-Potenza

Ore 14.30 - Monopoli-Cavese

Ore 17.30 - Crotone-Cosenza

Ore 17.30 - Savoia-Sorrento

Domenica 22 novembre

Ore 12.30 - Scafatese-Foggia

Ore 14.30 - Altamura-Casarano

Ore 15.00 - Catania-Bari

Ore 17.30 - Picerno-Giugliano

Classifica: Potenza 35, Bari 26, Sorrento 23, Catania 22, Scafatese 21, Casertana 21*, Audace Cerignola 20**, Monopoli 20, Inter U23 20**, Cavese 19, Picerno 19, Salernitana 19*, Barletta 18, Casarano 18, Altamura 16, Giugliano 16, Foggia 15, Savoia 15, Cosenza 13, Crotone 1°

° penalizzato di 6 punti

* una gara in più

** una gara in meno

GIRONE B

Sabato 21 novembre

Ore 14.30 - Ostiamare-Atalanta U23

Ore 14.30 - Vado-Latina

Ore 17.30 - Campobasso-Vis Pesaro

Ore 17.30 - Pineto-Pescara

Domenica 22 novembre

Ore 14.30 - Livorno-Ravenna

Ore 14.30 - Pianese-Gubbio

Ore 14.30 - Torres-Spezia

Ore 17.30 - Forlì-Reggiana

Ore 17.30 - Sambenedettese-Perugia

Lunedì 23 novembre

Ore 20.30 - Grosseto-Guidonia Montecelio

Classifica: Spezia 38, Ravenna 32, Pescara 25, Torres 25, Grosseto 23, Reggiana 21, Guidonia Montecelio 21, Livorno 21, Campobasso 19, Latina 18, Atalanta U23 18**, Perugia 17, Pineto 17**, Vado 16, Forlì 15, Pianese 13, Gubbio 11, Sambenedettese 10, Ostiamare 10, Vis Pesaro

** una gara in meno