Il Milan di Gerry Cardinale non vede l'ora di tornare a vincere. Questo è ciò che traspare dalle dichiarazioni del proprietario di RedBird, il quale più volte ha sottolineato che non avrà problemi a investire nuovamente a gennaio, con Endrick e Tresoldi che sono in cima alla lista degli obiettivi per l'attacco, mentre Gonçalo Inacio è il principale nome per la difesa.

In estate il secondo club che ha speso di più in Serie A

Tra Gonçalo Ramos, Moreira, Gila, Hutchinson e Diawara il Milan in estate ha speso più di 150 milioni di euro, avviando una rivoluzione che ha portato anche all'allontanamento di Allegri, Tare, Moncada e Furlani. Il chiaro intento di Cardinale è riportare in alto i rossoneri in poco tempo: "Non sono disposto a tollerare che per riuscirci ci voglia molto".

Eppure Amorim frena

In questo senso hanno destato un po' scalpore le parole dell'allenatore del Milan in conferenza stampa: "Credo che questo l'errore più grande dei club sia provare a vincere il titolo spendendo tutto e subito, cercando di diventare campioni a suon di soldi. È lo sbaglio più grande". E ancora: "Non vogliamo una stella, ma un giocatore equilibrato". In casa rossonera però l'orientamento da parte della società sembra essere un altro. Almeno a parole.