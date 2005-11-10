La Roma, in vista della sessione di calciomercato di gennaio, spera di mettere a segno un altro colpo come Malen che possa far salire in modo significativo il livello della squadra. Il ds Tony D'Amico sta osservando opportunità, anche in Premier League: l'idea è di scovare un giocatore di talento in cerca di riscatto, garantirgli un ruolo centrale e riportarlo ai massimi livelli. Proprio come accaduto con il centravanti olandese.

Chi si è appuntato

Nella lista del direttore sportivo giallorosso - tra gli altri nomi - c'è anche Callum Hudson-Odoi. L'esterno inglese sta faticando al Nottingham Forest, dove la situazione è diventata particolarmente complicata: la squadra è al 16° posto e il classe 2000 ha giocato appena 45 minuti in Premier League.

Callum Hudson-Odoi non brilla più nei Tricky Trees e la valutazione del cartellino del giocatore è crollata, ragion per cui il club inglese potrebbe anche meditare un trasferimento nel mercato invernale. Ma anche Malen, ai tempi dell'Aston Villa, era relegato in panchina da Unai Emery che aveva altre preferenze nell'undici ideale.

La strategia

Gian Piero Gasperini potrebbe essere l'allenatore giusto per rivitalizzarlo e restituirgli la capacità di attaccare in modo efficace.

Hudson-Odoi ha già aperto gli occhi su un possibile trasferimento nella Capitale, che accoglierebbe volentieri. La Roma osserva, valuta e attende il momento migliore per muoversi sul giocatore ritenuto adatto per compiere il salto di qualità. Sicuramente la dirigenza giallorossa vorrebbe instaurare un'operazione sulla base di un prestito con diritto o obbligo di riscatto. Per un eventuale acquisto, ad ogni modo, in Inghilterra si vocifera di un prezzo intorno ai 10-12 milioni di euro.