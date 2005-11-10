Vigilia di gara per il Padova, che domani farà visita all'Arezzo, in occasione di uno dei due match domenicali della 12ª giornata del campionato di Serie B. Gara che prenderà il via alle ore 15.00.

A fare il punto della situazione, in conferenza stampa, il trainer biancoscudato Antonio Calabro: L'Arezzo è una squadra che sta mantenendo fede a quelli che erano i proclami iniziali del campionato, ha mantenuto il progetto tecnico confermando gran parte dei giocatori e sappiamo che questo possa essere un punto di vantaggio. Noi veniamo da un momento particolare, ma siamo carichi nell'andare a fare un gara importante, consapevoli che nelle difficoltà questa squadra si è sempre unita, ha sempre fatto bene; avremo poi a seguito una nutrita fetta di tifoseria, questo ci fa enorme piacere"

La nota va poi alla squadra: "Barreca è stato reintegrato, abbiamo ritenuto che potesse darci una mano anche in virtù delle tante assenze dietro: non solo, lui ha confermato di essere un professionista serio, si è sempre allenato alla grande, così come ha fatto anche Buonaiuto, e si è preso atto della sua professionalità. I tanti infortuni? Della Valle a parte, gli altri son stati vittime dei tre impegni ravvicinati prima della sosta. È questa una cosa che capita a tutte le squadre, da noi spicca di più perché le assenze son concentrate maggiormente in un reparto. Saranno ai box anche Matos, Sgarbi e Galazzi che ha un problemino al tendine. Rientrano però Varas, Zanimacchia e Seghetti, Caprari è invece un punto interrogativo perché ha ancora male".

In conclusione, Calabro parla del nuovo assetto societario, e nello specifico del neo Dg Corrado Di Taranto: "Ci siamo conosciuti e presentati come è giusto che mia, mi sembra una persona seria e preparata. Io però mi occupo dell'ambito più sportivo, non capiterà molto di dovermi confrontare con lui".