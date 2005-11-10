Luci accese sulla 12ª giornata del campionato di Serie B, con il sabato cadetto che ha preso il via alle ore 15.00, e sta per vedere la ripresa di tutti i secondi tempi dei cinque match in programma (CLICCA QUI per il punto sui primi 45'); a concludere la giornata odierna, il derby toscano tra Empoli e Pisa, che si giocherà alle ore 19.30 presso lo stadio 'Carlo Castellani-Computer Gross Arena'. Senza però il pubblico ospite, al quale è stato imposto il divieto di trasferta.

Sulla decisione, si è espresso anche il tecnico azzurro Matteo Andreoletti, nel corso della conferenza stampa di ieri: "Dispiace non avere il pubblico ospite, in un momento in cui gli occhi del grande pubblico sono sulle grandi competizioni, c'è bisogno di creare grande attaccamento anche a chi non gioca la Champions, e i divieti portano ad allontanare il pubblico dagli eventi, per così dire, di seconda classe: poi, chi prende le decisioni ha i suoi motivi, ma a me dispiace, come sportivo e come allenatore dell'Empoli".