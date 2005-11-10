Il Milan si prepara a settimane importanti sia sul campo sia sul mercato. La società rossonera sta definendo le strategie in vista della sessione invernale, con l'obiettivo di rinforzare la squadra e consolidare il progetto tecnico. Tra i nomi seguiti figurano Endrick del Real Madrid e Gonçalo Inacio dello Sporting Lisbona, mentre sul fronte dei rinnovi arrivano novità importanti per Adrien Rabiot. Come riportato da Il Giorno, il centrocampista francese sarebbe vicino a prolungare il proprio contratto fino al 2030, confermando la volontà di proseguire la sua esperienza in rossonero. Nel frattempo, la dirigenza attende l'ufficializzazione di Markus Krösche come nuovo direttore sportivo, con il compito di coordinare le prossime operazioni di mercato.

Rabiot-Milan fino al 2030, le cifre dell'accordo

Uno dei dossier più avanzati riguarda Adrien Rabiot, considerato un elemento fondamentale del centrocampo rossonero. Il francese, attualmente legato al Milan fino al giugno 2028, sarebbe pronto a prolungare la propria permanenza di altre due stagioni. Secondo quanto riferito da Il Giorno, il nuovo accordo dovrebbe prevedere una scadenza fissata al 2030, con un ingaggio di circa 3,5 milioni di euro più bonus, per una cifra complessiva vicina ai 5 milioni. Una soluzione che confermerebbe la centralità di Rabiot nel progetto del Milan, intenzionato a blindare uno dei propri punti di riferimento prima di concentrarsi sulle altre operazioni.

Spunta Gonçalo Inacio per la difesa

Sul fronte degli acquisti, il Milan continua a guardare con interesse al mercato internazionale. Tra i profili monitorati dalla dirigenza figura Gonçalo Inacio, difensore centrale dello Sporting Lisbona e della nazionale portoghese. Il giocatore, reduce da una recente esperienza con il Portogallo in Nations League, sarebbe stato individuato come possibile rinforzo per il reparto arretrato. Il Milan starebbe valutando diversi profili per aumentare le alternative in difesa, con Inacio considerato uno dei nomi più interessanti per caratteristiche ed esperienza. Per quanto riguarda il reparto offensivo, il nome più suggestivo rimane quello di Endrick, giovane talento brasiliano del Real Madrid. L'attaccante sta trovando spazio con continuità nella formazione spagnola e ha già messo insieme numeri importanti in questa prima parte di stagione, con 85 minuti giocati in campionato, 56 in Champions League, un gol e un assist, oltre a una presenza nella lista dei migliori marcatori europei. Il Milan starebbe valutando la possibilità di portarlo in Italia, ma l'operazione si presenta particolarmente complessa. Il Real Madrid e l'allenatore Xabi Alonso considerano infatti Endrick un elemento importante per il futuro e non sembrano intenzionati a privarsene facilmente.