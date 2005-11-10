Un inizio di stagione difficile con il Bologna che lo ha portato anche in panchina, ma dall'arrivo di Palladino sembra tornato a brillare. Ai microfoni del Resto del Carlino ha parlato il portiere rossoblù Lukasz Skorupski: "Sono un titolare di questa squadra dal 2018, può capitare di avere un inizio sotto tono e commettere degli errori. Conosce campioni, anche più forti di me, che non ne hanno mai fatti? Dopo Atalanta e Torino sono stati momenti difficili ma sapevo che lavorando ne sarei uscito. Ora eccomi qua, pronto ad aiutare di nuovo la squadra a fare punti. Quando ero in crisi una persona cara mi disse: solo chi striscia non cade. Me la sono segnata".

Da quando è tornato Palladino è tornato a volare.

"Il Mister mi ha detto in faccia una cosa non semplice. "A Lecce parte Massimo, ma tu continua a lavorare forte". Forse non mi vedeva sereno. Io l'ho accettato, so quanto valgo. Palladino ha portato grande intensità: ora duriamo 90', prima dopo 60 eravamo cotti".

A Napoli che successe?

"Pensavo ci fosse direttamente il pranzo a mezzogiorno, invece c’era la riunione alle 11.40. Scendo con calma e mi dicono: ‘Fra, ma dov’eri? C’era la riunione!’. Sono entrato nella sala da solo per parlare con Tedesco, gli ho detto: ‘Mister, ti chiedo scusa, pago quello che devo pagare. Non mi è mai capitato in 9 anni che sono qui, perché sono molto preciso su queste cose. Mi dispiace, mi prendo le conseguenze’. Dopo pranzo lui viene da me e mi dice: ‘guarda, faccio partire Massimo perché devo proteggere la squadra, dare l’esempio che sono tutti uguali’. Io gli ho risposto: ‘Va bene, mister, mi dispiace tanto, ho chiesto scusa alla squadra, ma è giusto che pago le conseguenze’. Un po’ mi è dispiaciuto, mi ero preparato bene per quella gara. Con i precedenti allenatori veniva gestito diversamente un ritardo, ma ognuno ha le sue maniere".