Continua a far parlare di sé, e non poteva essere altrimenti, l'intervista che qualche girono fa Antonio Conte ha fatto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. L'allenatore salentino, interrogato sul suo passato alla Juventus ha risposto che quello con i bianconeri è un "cerchio che prima o poi verrà chiuso". Parole che hanno alimentato il dibattito attorno ad un possibile ritorno, vista anche la posizione costantemente in bilico di Luciano Spalletti.

La risposta di Spalletti

Non è tardata ad arrivare la risposta dello stesso Luciano Spalletti. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Venezia (domani, domenica 22 ottobre, all'Allianz Stadium alle ore 12:30), il tecnico toscano ha punto il collega ex Napoli dicendo: "Io trovo assolutamente normale che un tecnico senza squadra voglia sedersi su una panchina importante come quella della Nazionale, del Milan, del Manchester United e della Juventus. Non trovo il motivo per tutto questo rumore".

Finita qui? Macchè. I giornalisti hanno infatti pungolato nuovamente Spalletti nella domanda successiva, chiedendogli se avrebbe fatto le stesse dichiarazioni al posto di Conte. Ben più netta, in questo caso, la risposta del tecnico della Juventus: "Io quando non allenavo sono andato a guardare gli altri allenatori per imparare nuove cose e sono andato a studiare e cercare nuove soluzioni per la squadra successiva. L'ho fatto con totale rispetto per il mio presente e il futuro. Poi ho sempre aspettato il momento giusto per rientrare".