La sosta - la seconda della stagione - è ormai archiviata, e nella serata di ieri si è alzato il sipario sulla 12ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che riprende dunque il suo normale corso. Suddetto turno, si concluderà poi come di consueto nel pomeriggio di domani.

Intanto, però, alle ore 15:00 hanno preso il via i primi cinque confronti di giornata, che hanno dunque da poco archiviato i primi tempi, che vedono la Samp a valanga sul Benevento, e il temporaneo vantaggio del SudTirol sulla Cremonese, così come quello della Carrarese sulla Virtus Entella. Negli altri due confronti, i primi 45' hanno registrato poi altrettanti pareggi, ma si è visto la rete solo in Ascoli-Vicenza, per altro rimasto in 10: i biancorossi sbloccano la sfida tra neopromosse, ma l'Ascoli è bravo poi ad acciuffare il pari.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE B - 12ª GIORNATA

Ora in campo (parziale)

Ascoli-Vicenza 1-1

9' Cuomo (V), 23' Bolsius (A)

Carrarese-Virtus Entella 1-0

43' Rubino

Modena-Juve Stabia 0-0

Sampdoria-Benevento 3-1

10' Tutino (S), 15' Sernicola (B), 22' Insigne (S), 34' Mezzotero (S)

SudTirol-Cremonese 1-0

13' Stivanello

Sabato 21 novembre

Ore 17.15 - Catanzaro-Palermo

Ore 19.30 - Empoli-Pisa

Domenica 22 novembre

Ore 15.00 - Avellino-Mantova

Ore 17.15 - Arezzo-Padova

Già giocata

Hellas Verona-Cesena 0-2

6' Francesconi, 65' [rig.] Shpendi

SERIE B, CLASSIFICA

Palermo 27

Modena 23

Ascoli 20

Mantova 19

Cesena 18*

Hellas Verona 16*

Avellino 16

Benevento 16

Pisa 16

Cremonese 15

Sudtirol 15

Padova 15

Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)

Sampdoria 11

Arezzo 11

Virtus Entella 10

Carrarese 10

Empoli 9

Vicenza 9

Catanzaro 6

* una gara in più