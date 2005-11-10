Serie B, risultati della 12ª giornata: Samp a valanga sul Benevento. Bene SudTirol e Carrarese
Claudia Marrone
La sosta - la seconda della stagione - è ormai archiviata, e nella serata di ieri si è alzato il sipario sulla 12ª giornata del campionato di Serie B 2026/2027, che riprende dunque il suo normale corso. Suddetto turno, si concluderà poi come di consueto nel pomeriggio di domani.
Intanto, però, alle ore 15:00 hanno preso il via i primi cinque confronti di giornata, che hanno dunque da poco archiviato i primi tempi, che vedono la Samp a valanga sul Benevento, e il temporaneo vantaggio del SudTirol sulla Cremonese, così come quello della Carrarese sulla Virtus Entella. Negli altri due confronti, i primi 45' hanno registrato poi altrettanti pareggi, ma si è visto la rete solo in Ascoli-Vicenza, per altro rimasto in 10: i biancorossi sbloccano la sfida tra neopromosse, ma l'Ascoli è bravo poi ad acciuffare il pari.
Di seguito il punto della situazione:
SERIE B - 12ª GIORNATA
Ora in campo (parziale)
Ascoli-Vicenza 1-1
9' Cuomo (V), 23' Bolsius (A)
Carrarese-Virtus Entella 1-0
43' Rubino
Modena-Juve Stabia 0-0
Sampdoria-Benevento 3-1
10' Tutino (S), 15' Sernicola (B), 22' Insigne (S), 34' Mezzotero (S)
SudTirol-Cremonese 1-0
13' Stivanello
Sabato 21 novembre
Ore 17.15 - Catanzaro-Palermo
Ore 19.30 - Empoli-Pisa
Domenica 22 novembre
Ore 15.00 - Avellino-Mantova
Ore 17.15 - Arezzo-Padova
Già giocata
Hellas Verona-Cesena 0-2
6' Francesconi, 65' [rig.] Shpendi
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 27
Modena 23
Ascoli 20
Mantova 19
Cesena 18*
Hellas Verona 16*
Avellino 16
Benevento 16
Pisa 16
Cremonese 15
Sudtirol 15
Padova 15
Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)
Sampdoria 11
Arezzo 11
Virtus Entella 10
Carrarese 10
Empoli 9
Vicenza 9
Catanzaro 6
* una gara in più