Roberto D'Aversa, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Genoa, parlando della situazione di Vasilije Adzic, calciatore classe 2006 che si è fermato per un problema a un ginocchio: "Non ci sarà, credo che per le valutazioni entrerà in ballo poi la Juve che è la società d'appartenenza".

Come pensa di poter migliorare il rendimento difensivo?

"I numeri non mentono mai. Tutta la squadra deve migliorare nella fase difensiva, è vero che è una squadra di qualità ma quello che determina la posizione di classifica quasi sempre coincide con la differenza reti minore e quindi questo è un aspetto da migliorare, anche perché è più probabile che tu possa andare a vincere la gara, laddove poi tu riesci a sfruttare la qualità dei giocatori offensivi, ma è l'aspetto difesa in generale che va migliorato, la voglia di vincere la partita, il duello personale, di conseguenza lì dove ognuno porta a proprio vantaggio la vittoria e il duello personale è molto probabile che il risultato poi coincida con un risultato positivo".

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