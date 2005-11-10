15:45 -

Luciano Spalletti

presenta Juventus-Venezia, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A in programma domani alle 12:30 TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore bianconero in diretta.

Ci fa il punto sulla condizione della squadra?

"Non ci saranno oltre quelli che hanno infortuni con ancora giorni davanti mancheranno anche Kalulu e Nico. Tra ieri e oggi sono venuti fuori due allenamenti belli e abbiamo ritrovato il nucleo di squadra".

Conceicao può giocare titolare?

"Questo lo valuteremo con calma perchè lui ha bisogno delle prime due spallate per sentirsi bene, perché succede sempre così dopo un contatto ti rendi conto di non sentire più dolore".

Quante potenzialità ha Woltemade?

"È uno che diventa abbastanza energico quando è nello stretto perché trova delle soluzioni e ha sintesi. Non ha questo impatto fisico che potrebbe lasciar vedere però ultimamente ha fatto vedere un miglioramento pratico. Lui si trova bene in quella posizione però deve reggere botta nei duelli".

Sulle parole di Conte e Zidane?

"Io trovo assolutamente normale che un tecnico senza squadra voglia sedersi su una panchina importante come quella della Nazionale, Milan e della Juventus. Non trovo il motivo per tutto questo rumore".