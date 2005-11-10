Decima vittoria in dodici partite di campionato, la Lazio si potrà godere un'altra settimana in vetta al campionato. La squadra di Gattuso continua a stupire e trascinata dal solito Noslin batte 3-0 il Lecce. Doppietta per l'attaccante, sempre più protagonista con Gattuso, e perla finale di Frattesi.

Il Lecce parte forte, il solito Noslin sblocca la gara

Il Lecce parte subito forte in maniera aggressiva, con la Lazio che, almeno nei minuti iniziali, fatica a contenere l'agonismo dei salentini. La prima occasione arriva intorno al decimo minuto e porta la firma di Diogo Leite. Sugli sviluppo di un corner conquistato da Pedraza, il difensore della Lazio riceve in area e calcia al volo. Bella la coordinazione, meno la mira, visto che il pallone arriva comodamente fra le braccia di Falcone. La risposta del Lecce non tarda ad arrivare: la squadra di Di Francesco lavora bene in contropiede, la palla arriva sui piedi di Fatah che punta Mussolini, lo salta ma sbaglia completamente la mira al momento di calciare in porta: l'esterno prova una conclusione a giro da ottima posizione ma la palla finisce altissima sopra la traversa.

Il Lecce è messo bene in campo, la linea difensiva funziona a dovere e spesso e volentieri i giocatori della Lazio finiscono in fuori gioco. Pressing alto e ripartenze, Di Francesco l'ha studiata così e nei primi 25 minuti tutto funziona a dovere. La Lazio però riesce a sbloccare con il solito Noslin, che sfrutta un assist perfetto di Isaksen: l'attaccante della Lazio salta più in alto di tutti e batte Falcone. Il Lecce accusa un po' il colpo, ma nel finale la squadra di mister Di Francesco ha una tripla occasione per pareggiare i conti, ma Mandas per due volte è straordinario, prima su N'Dri poi su Geubbels. La terza conclusione è di nuovo di N'Dri, che spara alle stelle.

Ancora Noslin, poi la perla di Frattesi la Lazio continua a vincere

Nella ripresa il Lecce ritrova un po' di quel coraggio che era mancato dopo il vantaggio biancoceleste, con Tiago Gabriel che fa venire più di un brivido ai tifosi della Lazio. Davanti però le cose non vanno e Di Francesco corre ai ripari mandando in campo Paco Esteban al posto di uno spento Geubbels. Nel momento di maggior sforzo del Lecce, arriva il raddoppio della Lazio: Floriani Mussolini scappa sulla fascia e mette al centro un pallone per Taylor che con un tacco geniale libera Noslin: l'attaccante, solo davanti a Falcone, non sbaglia. Nel finale la perla di Frattesi rendi il risultato più rotondo: Cancellieri di testa manda in porta Frattesi che con un delizioso tocco sotto batte Falcone in uscita.